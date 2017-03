Sniper Ghost Warrior 3: Erneute Termin-Verschiebung auf Ende April - 4Players.de

CI Games hat die Veröffentlichung von Sniper Ghost Warrior 3 um drei Wochen verschoben . Der Scharfschützen-Shooter soll nun am 25. April 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Entwickler wollen mehr Zeit in das Feintuning stecken und damit für ein besseres Spielerlebnis sorgen. Es ist nicht die erste Verschiebung des Scharfschützeneinsatzes. Zunächst sollte das Actionspiel im Frühjahr 2016 erscheinen. Danach wurde der Termin auf den 27. Januar 2017 verlegt und dann auf Anfang April (04.04.17) geschoben."Wir haben bisher sehr hart daran gearbeitet, eine für die Serie völlig neuartige Sniper: Ghost Warrior Erfahrung in einer offenen Welt zu erschaffen", sagt Marek Tyminski, CEO von CI Games. "Obwohl die Entscheidung für eine weitere Verlängerung der Entwicklungszeit eher unglücklich getroffen sein mag, glauben wir sehr stark daran, dass diese finalen Arbeiten in eine noch bessere Day One-Erfahrung münden werden. Wir möchten uns schon jetzt bei allen Fans für Ihre Geduld bedanken – wir wissen, dass sich das Warten lohnen wird."Letztes aktuelles Video: Be More-Trailer