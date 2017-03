Sniper Ghost Warrior 3: Sichere Häuser und Spezial-Munition - 4Players.de

"Der Waffenspeicher ist ein Ort, an dem der Spieler seine Bewaffnung anpassen kann. Primäre und sekundäre Waffen, Faustfeuerwaffen, Gadgets, Waffen-Skins und Rüstungen können erworben und ausgerüstet werden.

Die Werkbank ermöglicht dem Spieler die Anfertigung von Standard- und Spezialmunition Gadgets und Medikits aus Ressourcen, gefundenen in der Offenen Spielwelt von Sniper Ghost Warrior 3. Fünf unterschiedliche Ressourcen, jeweils in unterschiedlichen Mengen werden verwendet, um Ausrüstungsgegenstände, spezielle Muntion, Gadgets, Waffenmodifikationen und Zubehörteile herzustellen.

Die Währung in Sniper Ghost Warrior 3 wird als Handelsware bezeichnet. Für sie erhalten die Spieler fast alle Gegenstände, von Granaten und Medikits bis zu diversen Waffen. Handelsware können die Spieler in Sniper Ghost Warrior 3 für unterschiedliche Handlungen erhalten: Abschließen einer Story-Mission, Absolvieren einer Nebenmission, Auffinden eines wertvollen Sammelgegenstands, erfolgreiche Attentate und der Rettung von Zivilisten."

Screenshot - Sniper Ghost Warrior 3 (PC) Screenshot - Sniper Ghost Warrior 3 (PC) Screenshot - Sniper Ghost Warrior 3 (PC)

"Köder-Projektil: Wird benutzt, um ahnungslose Gegner abzulenken, ohne einen Alarm auszulösen. Spieler können Gegner in schlecht einsehbare Bereiche locken, um diese ungesehen auszuschalten. Einfach aus dem überwachten Bereich locken und eliminieren. Kann Gegner auch hinter Objekten hervorlocken.

Markier-Projektil: Gibt einen Impuls ab, der Gegner auch hinter Objekten sichtbar macht. Erlaubt dem Spieler Gegner in Bereichen zu erfassen, die für die Drohne nicht erreichbar ist

Panzerbrechend: Kann verwendet werden, um Gegner hinter Deckungen auszuschalten. Leichte Wände, Blockaden und selbst Metall werden durchschlagen und können das Projektil nicht stoppen. Sehr effektiv gegen gepanzerte Fahrzeuge.

EMP: Gibt einen elektromagnetischen Impuls ab, der elektronische Geräte in einem kleinen Radius deaktiviert. Ein gezielter Schuss kann sicherstellen, dass die Gegner nicht mehr in der Lage sind, per Funk Verstärkung anzufordern. Schaltet auch Überwachungskameras aus oder lenkt Gegner ab, wenn Strom-Aggregate damit deaktiviert werden.

Explosiv-Projektil: Wenn der verdeckte Kampf nicht mehr notwendig ist, kann dieses Projektil mit einem einzigen Schuss auf den Gegner die notwendige Wirkung entfalten.

DARPA: Experimentelle Geschosse, die dem Spieler die Freiheit gewähren, Wind und Gravitation außer Acht zu lassen und extrem zielgenau sein können.

Gadgets/ Kampfausrüstung werden durch Kauf oder Crafting verfügbar und stellen ein großes Arsenal an Hilfsmitteln für die Spieler von Sniper Ghost Warrior 3 dar. Diese Gegenstände unterscheiden sich stark in ihrer Funktion und ihrem Zweck, von der offensiven Handgranate bis zum defensiven Warngerät. Die Entscheidung, wie ein Gegenstand eingesetzt werden soll, obliegt jedoch stets dem Spieler selber.

Der C4 Sprengsatz, üblicherweise offensive eingesetzt, kann auch eingesetzt werden, um Gegner von ihren Positionen zu locken, um die Umgebung zu untersuchen, während der Spieler sie umläuft.

Das Wurfmesser kann zum lautlosen Ausschalten von Gegnern verwendet werden, um den Schalldämpfer zu schonen oder als Geschoss dienen, falls das Magazin mal leer ist."

In Sniper Ghost Warrior 3 wird es auf den Karten mehrere "Safe Houses" geben. Wie der Name schon verrät, handelt es sich bei dem Safe House um einen sicheren Ort, an dem sich die Spielfigur erholen und bis zu einem bestimmten Zeitpunkt schlafen, Gegenstände erwerben oder selbst herstellen sowie Ausrüstungen für die nächste Mission zusammenstellen und die Mission vorbereiten kann. Nachdem diese Orte entdeckt wurden, stehen sie dem Spieler über die Schnellreise-Funktion zur Verfügung, sofern sie sich nicht in einer für die aktuelle Mission gesperrten Region befinden.Eine Übersicht der Möglichkeiten im Safe House:Zum Thema "Spezial-Munition" schreibt der Publisher:"Waffen können jederzeit modifiziert werden, sobald die gewünschten Erweiterungen freigeschaltet wurden. Neue Erweiterungen, Waffen und Gadgets werden durch erfolgreiche Beendigung von Missionen oder Rettung von Zivillisten freigeschaltet, können jedoch auch in Außenposten oder anderen Orten in der freibegehbaren Welt von Sniper Ghost Warrior 3 gefunden werden." Das Actionspiel wird am 25. April 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Challenge Mode