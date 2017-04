Sniper Ghost Warrior 3: Jonathan North schaltet Gegner im Dangerous-Trailer aus - 4Players.de

CI Games zeigt im folgenden Dangerous-Trailer, wie effizient man als Jonathan North in Sniper Ghost Warrior 3 vorgehen kann. Ein "unsichtbarer" Angriff aus dem Hinterhalt oder ein Schuss mit einem Scharfschützengewehr aus der Entfernung sind nicht die einzigen Wege, um sich seiner virtuellen Gegner zu entledigen. Spieler können mit Hieb- und Stichwaffen in den Nahkampf übergehen, gezielt Explosionen auslösen und Fahrzeuge als Waffe zweckentfremden. Sniper Ghost Warrior 3 erscheint am 25. April 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Dangerous Trailer