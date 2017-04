Sniper Ghost Warrior 3: Zwei PC-Patches stehen bereit; Verbesserungen haben Vorrang vor Zusatzinhalten - 4Players.de

Fixed mouse cursor visible during gameplay

Implemented fix preventing the map icons from breaking, and fixing already broken icons

Fixed Bow animation issues related to the FOV slider

Fixed .338 armor piercing ammo equipping issue

Fixed FOV issue while sprinting and holding the Fire button

Added an FOV slider

> You can find it: Option Menu > Settings > Video

Added a Motion Blur On/Off toggle

> You can find it: Option Menu > Settings > Video > Advanced options

Fixed Heart beat sound

Fixed various extreme navigation issues

Made the Buggy Vehicle destructible

Fixed the KTR assault rifle aim position

Fixed some issues with using ladders

Fixed discovering new Points of Interest

Fixed saving issues of completed Points of Interest

Fixed issues with settings changes not saving properly

Fixed animation - sprint to zoom blend

Fixed animation - fast select prams unify

Tweaks in bows animations

Multiple mission scripting fixes

Various ambient sound fixes

Wolf sound fixes

Removed green blood elements in wolf attack

Repaired character voice in the Deep Ending mission

Repaired bush sounds for player

Fixes some keyboard binding issues

Fixed some of the cases with rain inside the building

Some localization fixes

Many other minor fixes

Für die PC-Version von Sniper Ghost Warrior 3 sind in den vergangenen Tages bereits zwei Patches (Change-Logs siehe unten) veröffentlicht worden, die hauptsächlich Bugs beheben und Einstellungsoptionen für das Sichtfeld (FOV) hinzufügen. Darüber hinaus hat sich Marek Tyminski (CEO von CI Games) zu Wort gemeldet und sich bei den Spielern für die Unterstützung und das Feedback bedankt. Er stellte klar, dass sie weiter an der Optimierung des Scharfschützenspiels arbeiten wollen und erst danach die Zusatzinhalte sowie die Mehrspieler-Komponente in Angriff genommen werden sollen. Explizit wurden Probleme mit der Bildwiederholrate und die langen Ladezeiten als aktuelle Baustellen angesprochen. Unser Test befindet sich in Arbeit und wird in der kommenden Woche startklar sein.Patch 1.01Patch #1Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten PC