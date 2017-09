Sniper Ghost Warrior 3: Einzelspieler-Erweiterung "The Sabotage" steht bereit - 4Players.de

Die Download-Erweiterung The Sabotage für Sniper Ghost Warrior 3 ist mittlerweile verfügbar (PC: 5,2 GB). In der Einzelspieler-Erweiterung übernimmt man die Rolle von Robert North (Bruder von Jonathan North aus Sniper Ghost Warrior 3) und wird "Zeuge vom Aufstieg der Separatisten" (23 Society), der zur Hauptgeschichte von SGW 3 geführt hat. Gespielt wird auf einer neuen Karte. Neu sind ebenfalls ein neuer Missiontyp ("Defend the Position") und ein eines weiteres Open-World-Event ("Rescue Separatists"). The Sabotage ist im Season Pass bzw. in der Season Pass Edition enthalten.Letztes aktuelles Video: The Sabotage DLC