Minecraft: Story Mode - Episode 1: Der Orden des Steins: Erste Episode kostenlos zum Download; Season-Pass-Preise angepasst - 4Players.de

Telltale Games hat die erste Episode von Minecraft: Story Mode - A Telltale Games Series auf ausgewählten Plattformen kostenlos zum Download veröffentlicht und zugleich die Preise für die unterschiedlichen Season-Pässe reduziert.Minecraft: Story Mode - Episode 1: 'The Order of the Stone' ist ab sofort kostenlos im Xbox Game Store für Xbox One und Xbox 360, für Windows 10 via Windows Store, für kompatible iOS-Geräte über den App Store und für kompatible Android-Geräte über Google Play und den Amazon Appstore erhältlich. Die Episode kann ebenfalls gratis über das PlayStation Network für PlayStation 4 und PlayStation 3 in Nordamerika heruntergeladen werden und wird auch bald in Europa für PlayStation 4 und PlayStation 3 verfügbar sein.Zusätzlich wurden die Preise für den Season Pass, Adventure Pass, Season Pass Deluxe und The Complete Adventure auf allen Plattformen gesenkt, "um diese in Einklang mit der kostenlosen Episode 1 und der (...) Minecraft: Story Mode - The Complete Adventure Retail Disc zu bringen", heißt es weiter."In Minecraft: Story Mode schlüpft der Spieler in die Rolle des weiblichen oder männlichen Helden namens 'Jesse' und begigt sich auf ein gefährliches Abenteuer durch die Oberwelt und den Nether, sowie bis zum Ende der Welt - und darüber hinaus. Der Spieler und seine Freunde ehren den legendären 'Orden des Steins': Krieger, Redstone-Ingenieur, Griefer und Architekt Schlächter des Enderdrachens. Sie befinden sich auf der EnderCon und hoffen dort Gabriel den Krieger zu treffen. Doch stattdessen entecken sie etwas Schreckliches. Terror bricht aus und nur wenn sich der Spieler auf die Suche nach dem 'Orden des Steins' begibt, kann er die Welt vor der Vernichtung bewahren. Die Story wird mit den drei 'Adventure Pass' Episoden noch über die Originalserie hinaus weitergeführt. Die drei zusätzlichen Episoden erzählen von der weiteren Reise von Jesse und seinen Freunden, die in einer Halle mit Portalen gefangen sind, die von einer Welt in die nächste führen. Wird es dem Spieler gelingen, den Weg nach Hause finden?"Letztes aktuelles Video: First Episode Free