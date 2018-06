Minecraft: Story Mode - Episode 1: Der Orden des Steins: Wird als interaktive Erzählung auf Netflix erscheinen - 4Players.de

We're delighted by the response we're seeing to the idea of Minecraft: Story Mode coming to @Netflix in the fall as an interactive adventure. (1/3) — Telltale Games @ E3 (@telltalegames) 13. Juni 2018

Der Streamingdienst Netflix und die Spieleschmiede Telltale Games haben eine Zusammenarbeit angekündigt, denn Netflix möchte sein Angebot um "einfache, interaktive Geschichten/Erzählungen" erweitern. Den Anfang wird Minecraft: Story Mode machen. Die Umsetzung wird fünf Episoden umfassen und im Laufe des Jahres erscheinen. Techradar schätzt, dass das Spiel als Videostream an die Nutzer ausgeliefert wird und man an manchen Passagen aufgefordert wird, Entscheidungen zu fällen, die dann den Fortgang der Geschichte beeinflussen - vergleichbar mit Puss in Book: Trapped in an Epic Tale oder Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile.Netflix betont, dass sie nicht ins Gaming-Geschäft einsteigen wollen, sondern ihr Angebot um interaktive Geschichten erweitern wollen.