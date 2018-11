Minecraft: Story Mode - Episode 1: Der Orden des Steins: Erste Staffel auf Netflix spielbar bzw. schaubar - 4Players.de

Manch einer warf den Spielen des mittlerweile geschlossenen Studios Telltale vor, zu sehr in Richtung spielbarer Filme zu gehen. Zumindest im Fall von Minecraft: Story Mode ist das gar nicht so weit hergeholt: Die erste Staffel des Adventures lässt sich mittlerweile auch auf Netflix spielen. Elemente, in denen man früher herumlief, wurden entsprechend mit Befehlen für einen Ortswechsel umgebaut.



Die für die Story wichtigen Entscheidungen trifft man mit den Tasten der Fernbedienung oder einem Controller (je nach System, auf dem die Netflix-App läuft). Die ersten drei Episoden von Staffel 1 wurden bereits veröffentlicht, die letzten zwei folgen laut Netflix.com am 5. Dezember. Twinfinite.net berichtet zudem davon, dass auch für die Netflix-Serie Black Mirror eine interaktive Variante geplant ist.

Letztes aktuelles Video: The Complete Adventure