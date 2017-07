Verkaufscharts: Japan: Switch feuert den Konsolen-Markt an; Mario Kart verkauft sich besser als Zelda - 4Players.de

Nintendo Switch hat den Konsolen-Spielemarkt in Japan ordentlich angefeuert. Laut der Famitsu via Serkan Toto wurde im Land der aufgehenden Sonne wieder ein Wachstum in diesem Bereich verzeichnet. Es ist die erste Steigerung des Konsolenmarktes in den vergangenen drei, ersten Jahreshälften (jeweils von Januar bis Juni). Die Hardware-Umsätze haben im besagten Zeitraum um 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 76,51 Mrd. Yen zugelegt. Die Software-Verkäufe von Konsolen-Spielen gingen hingegen um 4,6 Prozent zurück (76,69 Mrd. Yen). Ohne Switch hätte sich der Konsolen-Markt wohl weiter eingetrübt.Vom 26. Dezember 2016 bis zum 25. Juni 2017 wurden in Japan insgesamt 1.016.473 Switch-Konsolen verkauft - trotz der bekannten Lieferschwierigkeiten. Die Nintendo-Konsole hat die Eine-Million-Marke somit bereits nach dreieinhalb Monaten übersprungen. Die PlayStation 4 brauchte für diesen Meilenstein knapp acht Monate. In der ersten Jahreshälfte 2017 hat sich die PlayStation 4 877.640 Mal verkauft. Die Gesamtzahl liegt nun bei fast 4,799 Mio. Exemplaren. Auf der dritten Position liegt der Nintendo 3DS (872.620; gesamt: 22.784.003), vor der PS Vita (260.296; gesamt: 5.507.715) und der Xbox One (5.093; gesamt: 78.041).Das meistverkaufte Spiel war Monster Hunter XX, die erweiterte Version von Monster Hunter X (Generations), mit 1,64 Mio. Verkäufen. Darauf folgen Pokémon Sonne und Pokémon Mond (527.862) - ebenfalls für Nintendo 3DS. Auf der dritten Position liegt das erste Switch-Spiel, und zwar Mario Kart 8 Deluxe (501.614). Die überarbeitete Version des Rennspiels behauptet sich vor The Legend of Zelda: Breath of the Wild (464.480), Super Mario Maker für 3DS (397.656), Resident Evil 7 biohazard für PS4 (324.066) und NieR: Automata für PS4 (311.906). Die Top Ten vervollständigen Momotaro Dentetsu 2017 (3DS; 263.790), Yokai Watch Sukiyaki (3DS; 215.297) und 1-2 Switch (200.807).