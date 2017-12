Super Mario Odyssey (Switch) Yo-kai Watch Busters 2: Treasure Legend Banbaraya (3DS) Pokémon Ultramond / Ultrasonne (3DS) Splatoon 2 (Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Kirby Battle Royale (3DS) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch) Pokémon Tekken DX (Switch) Arms (Switch) The Idolmaster: Stella Stage (PS4)

In den beiden Wochen vor Weihnachten dominierte Nintendo Switch den Markt in Japan. Vom 11. bis zum 24. Dezember wurden 491.000 Exemplare der Konsole verkauft . Die Switch machte damit mehr als 60 Prozent aller Konsolen-Hardware-Verkäufe im Land der aufgehenden Sonne aus. Die anderen Konsolen verzeichneten schwächere Absatzzahlen als im Vorjahr.Vom 18. bis zum 24. Dezember wurden fast 270.000 Switch-Konsolen (2DS/3DS: 73.334; PS4: 50.662; PS4 Pro: 16.595; Xbox One: 687; Xbox One X: 32) verkauft und damit sind 3,178 Mio. Exemplare seit Verkaufsstart Nintendo dominiert die Vorweihnachtsverkäufe; mehr als 60 Prozent der Hardware-Verkäufe entfallen auf SwitchMärz 2017 in Japan im Umlauf. Demnach sollte die aktuelle Nintendo-Konsole bereits in den nächsten Wochen die Verkäufe der Vorgängerkonsole (Wii U: 3,33 Mio.), die immerhin fünf Jahre erhältlich war, übertreffen - und zwar in weniger als einem Jahr und trotz starker Lieferprobleme im Laufe des Jahres.Vom 11. bis zum 24. Dezember wurden 2,967 Mio. Spiele im Einzelhandel (ohne Digitalvertrieb) abgesetzt - ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (2016: ca. 3,345 Mio.). Es wurden 1,278 Mio. 3DS-Titel und 1,076 Mio. Switch-Spiele verkauft. Allein in den Top Ten der Software-Verkaufscharts (vom 18. bis zum 24. Dezember) befanden sich sechs Switch-Titel, drei 3DS-Spiele und ein PS4-Spiel.Top Ten in Japan (18. bis zum 24. Dezember 2017)Das Marktforschungsunternehmen Media Create , das die Daten erhebt, spricht davon, dass Nintendo Switch der Fokus des weihnachtlichen "Shopping-Kampfes" war.