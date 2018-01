Pokemon Ultrasonne & Ultramond (3DS): 2.003.607 Splatoon 2 (Switch): 1.752.096 Dragon Quest 11 (3DS): 1.744.603 Monster Hunter XX (3DS): 1.684.991 Dragon Quest 11 (PS4): 1.336.180 Super Mario Odyssey (Switch): 1.324.280 Mario Kart 8 Deluxe (Switch): 1.103.744 The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch): 688.044 Pokemon Sun/Moon (3DS): 576.506 Super Mario Maker (3DS): 423.073

Switch: 3.407.158 (3.407.158) PlayStation 4: 1.935.247 (5.856.863) 3DS: 1.827.131 (23.738.544) PlayStation Vita: 396.207 (5.643.626) Xbox One: 14.644 (87.592)

In der Famitsu , der wöchentlich erscheinenden Videospiele-Zeitschrift in Japan, sind die meistverkauften Spiele des Jahres 2017 aufgeführt worden (ohne Digitalverkäufe). Die Topliste der Software-Verkaufscharts führt Pokémon Ultrasonne & Ultramond an. Den zweiten Platz sichert sich Splatoon 2 . Den dritten und den fünften Platz belegen Dragon Quest 11 auf 3DS und PS4.Software-Absatz 2017 in Japan (ohne Digitalverkäufe)Auch die Konsolenverkäufe des vergangenen Jahres wurden in der Famitsu via Nintendo Everything bekannt gegeben. Nintendo Switch legte einen starken Start im März 2017 hin und hat bereits die Gesamtverkäufe der Vorgängerkonsole (Wii U) übertroffen . Danach folgen PlayStation 4 und 3DS - weit vor PS Vita und Xbox One.Hardware-Absatz 2017 in Japan (Verkäufe seit Markteinführung)