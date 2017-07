Platinum Games: Gerücht: Bayonetta und Bayonetta 2 für Switch? - 4Players.de

Platinum Games hat auf seinem neuen japanischen Twitter-Kanal ein Bayonetta-Bild verffentlicht und damit die Gerchtekche angefeuert. Das Bild von Yusuke Hashimoto (Produzent der Bayonetta-Serie; Director von Teil 2) zeigt die Umbra-Hexe vor einem blauen und einem roten Hintergrund. Die Farbkombination entspricht dabei den Farben des Joy-Con-Controllers der Switch-Konsole (Neon-Rot/Neon-Blau). Diesen Zusammenhang haben auch mehrere Twitter-Nutzer gezogen. Platinum Games Japan reagierte auf diese Spekulation mit einem Retweet bzw. einem "Gefllt mir". Es wird also darber spekuliert, ob Bayonetta und Bayonetta 2 (bisher exklusiv fr Wii U) fr Switch umgesetzt werden knnten.Ansonsten hat sich Platinum Games nicht weiter geuert. Auf der Liste an Third-Party-Partnern, die Nintendo Anfang des Jahres im Zuge der Switch-Prsentation zeigte, war ebenfalls Platinum Games aufgefhrt. An welchem Switch-Projekt sie arbeiten wrden, wurde aber bisher nicht enthllt.