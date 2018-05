Platinum Games: Will das Action-Genre mit einem noch streng geheimen Spiel auf den Kopf stellen - 4Players.de

Platinum Games ( Bayonetta ) macht es gern spannend: Auf der Indie-Konferenz BitSummit in Kyoto verkündete Hideki Kamiya, dass er an einem Spiel arbeitet, das "das Action-Genre auf den Kopf stellen" wird, so Dualshockers.com . Noch sei das Projekt streng geheim, weshalb sogar ein Großteil des Unternehmens noch nichts davon wisse.Konkrete Informationen wurden daher noch nicht preisgegeben, Head of Development Atsushi Inaba deutete aber bereits einige generelle Themen des Entwicklers an, die beim neuen Titel eine Rolle spielen könnten: Er habe über sein Verlangen nach Innovationen gesprochen. Es sei außerdem eine falsche Auffassung, dass Platinums Reputation darauf basiere, Kombo-basierte Actionspiele zu kreieren (allerdings eine "nette" falsche Auffassung). Seine Entwickler nähmen sich nie explizit vor, Spiele zu entwickeln, die befreidigende Kombos ermöglichen. Trotzdem komme dieses Prinzip oft "organisch" dabei heraus, wenn sie versuchten, etwas Spaßiges zu erschaffen.Ob oder wie sich dieses Statement auf das kommende Geheimprojekt bezieht, wurde noch nicht verraten. Nebenbei arbeitet Platinum auch am Switch-exklusiven Bayonetta 3 wie im Dezember bestätigt wurde . Im Januar wurde laut pcgamer.com zudem bekanntgegeben, dass man an zwei selbst vertriebenen Titeln zwischen dem Indie- und AAA-Bereich arbeite.