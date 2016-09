Mafia 3: Entwickler äußern sich über die Gestaltung der offenen Welt - 4Players.de

Die Entwickler von Hangar 13 haben sich New Orleans genau angeschaut, um ikonische Gebäude und besondere Sehenswürdigkeiten in Mafia 3 einfließen zu lassen. Dennoch hat man seine eigene Note in die offene Welt hineingetragen, um ein Gefühl dafür zu erwecken, wie man in den 60ern in den Südstaaten gelebt hat und was das für kulturelle Auswirkungen besaß.Letztes aktuelles Video: Building an Open World