Mafia 3: Fast 17 Minuten lange Video-Präsentation: Lincoln Clay schaltet einen Unterboss aus - 4Players.de

statler666 schrieb am 24.09.2016 um 12:41 Uhr

Sieht aus wie ein GTA in den 60ern!

Ein Glück hab ich es gestern vorbestellt :lol:

Ich sehe auch eine ähnliche Entwicklung wie bei Max Payne! Irgendwie haben sich die Fortsetzungen stark vom Ursprung entfernt. Love it or hate it or buy it!