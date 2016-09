Mafia 3: Trailer zeigt die Kämpfe in der Welt von New Bordeaux - 4Players.de

Im vierten Teil der Video-Reihe "Die Welt von New Bordeaux" dreht sich alles um die Kämpfe in Mafia 3 . "Als Lincoln Clay 1968 nach dem Kriegsdienst aus Vietnam zurückkehrte, hatte er das Gefühl, einen Teil von sich zurückzulassen. Er konnte ja nicht ahnen, dass ihm sein jahrelanges Training an der Waffe zu Hause in New Bordeaux noch nützlich sein würde", heißt es vom Publisher. In den vorherigen Videos ging es um die Stadtbezirke , die " Geschäftemacherei " und die Waffen . Mafia 3 wird ab dem 7. Oktober 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein (Altersfreigabe: ab 18 Jahren).Letztes aktuelles Video: Die Welt von New Bordeaux Nr 4 - Kampf