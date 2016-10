Mafia 3: Tests des Actionspiels wird es erst nach dem Verkaufsstart geben - 4Players.de

Vor dem Verkaufsstart von Mafia 3 am 7. Oktober 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One wird es keine Tests des Open-World-Actionspiels von Hangar 13 und 2K Games geben, dies bestätigte ein Sprecher des Unternehmens gegenüber Polygon . Kein Print-Magazin und keine Webseite wird pünktlich zur Veröffentlichung einen Test anbieten können, heißt es weiter. Laut Polygon ist das Verhalten eine Abkehr von der typischen Praxis bei Nicht-Sport-Spielen von 2K Games und auch von der "gängigen Praxis im Spiele-Bereich". Dieser Schritt muss aber nicht zwangsweise bedeuten, dass der Publisher an der Qualität des Spiels zweifelt, denn Destiny Doom und viele Spiele aus dem Hause Blizzard konnten nicht vor dem Verkaufsstart getestet werden.Letztes aktuelles Video: Die Welt von New Bordeaux Nr 4 - Kampf