Mafia 3: Trailer: Die Unterbosse der Gang von Lincoln Clay - 4Players.de

Im fünften Teil der Video-Reihe "Die Welt von New Bordeaux" geht es um die Ersatzfamilie von Hauptcharakter Lincoln Clay und welche Aufgaben die Unterbosse seiner Gang in New Bordeaux übernehmen können. Haden Blackman, Studio Lead & Creative Director von Hangar 13, erklärt dazu im PlayStation.Blog : "Aus der Liste der möglichen Orte sprang uns New Orleans im Jahre 1968 als perfekte Inspiration für unser Setting entgegen. Aber keine unserer vorherigen Ideen bezüglich des Charakters wirkte wirklich so, als wären ihre Geschichten einzigartig für diese Zeit und diese Stadt. Nach Wochen zusätzlicher Überlegungen entwickelte sich Lincoln Clay. Als Mitglied des Black Mob würde Lincoln uns erlauben, nicht nur Themen des organisierten Verbrechens, sondern auch die Rassenproblematik im Süden im Jahr 1968 zu erforschen. Als Vietnam Veteran verkörpert er zudem eines der traumatischsten Ereignisse dieser Ära und er hat dadurch das entsprechende Training genossen, um bei der italienischen Mafia mitzumischen. Und als Waise ist er ein Charakter, der immer auf der Suche nach einem Ort, an den er hingehört, einer Ersatzfamilie, ist; dies erschafft eine Art Loyalität, die ihn nach Rache sinnen lässt und gibt ihm die Motivation, seine eigene kriminelle Familie zu gründen."In den vorherigen Videos ging es um Stadtbezirke , " Geschäftemacherei ", Waffen und Kämpfe . Mafia 3 wird ab dem 7. Oktober 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein (Altersfreigabe: ab 18 Jahren).Letztes aktuelles Video: Die Welt von New Bordeaux Nr 5