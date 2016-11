Mafia 3: Strauss Zelnick (CEO) ist nicht zufrieden mit den Tests bzw. den Wertungen und spricht von Abweichungen und Unregelmäßigkeiten bei den "Reviews" - 4Players.de

Strauss Zelnick, der Chef von Take-Two Interactive (Rockstar Games, 2K Games), ist nicht wirklich zufrieden mit den Bewertungen von Mafia 3 seitens der Presse. In einer Konferenz mit Investoren sprach er vielmehr von Abweichungen und Unregelmäßigkeiten bei den "Reviews" und den Wertungen - auch einige Mitbewerber würden diese Anomalien bemerken, heißt es.Zelnick sagte: "In Bezug auf die Bewertungen und die Punkte ... Ja ... Es gibt dort einige Arten von seltsamen Anomalien, das ist richtig, die Wertungen sind niedriger als wir es uns gewünscht hätten, aber es gibt eine Menge herausragender Tests, und ich denke, dass die prominentesten Rezensenten es wirklich geliebt haben, und erkannt, dass das, was wir mit der Geschichte, dem Design, den Charakteren und der aufregenden Perspektive getan haben, wirklich unerreicht auf dem Markt ist. Ich glaube wir und unsere Mitbewerber erkennen einige Anomalien im Bewertungssystem. Wir nehmen sie, wie sie sind und argumentieren nicht dagegen, aber wir haben eine enorme Anzahl von außerordentlich positiven Rezensionen und, viel wichtiger, die Kunden lieben den Titel und kaufen ihn schnell und kontinuierlich - und das ist es, woran wir uns orientieren."Mafia 3 schnitt in unserem Test mit einer 60er-Wertung ab. Gelobt wurde das Spiel für hervorragend inszenierte Zwischensequenzen mit ausdrucksstarker Mimik, eine starke Story (am Anfang und am Ende) und gute Charaktere. Demgegenüber standen viel Leerlauf, ein redundantes Missionsdesign und viele technische Probleme. Bei Metacritic liegt die PC-Version bei 62 von 100 (User-Score: 3,2 von 10), die PS4-Fassung bei 69 von 100 (User-Score: 5,2 von 10) und die Xbox-One-Variante bei 67 von 100 (User-Score: 4,6 von 10). Bei Steam sind die Nutzer-Reviews "ausgeglichen". Von 9.395 Reviews sind 48 Prozent "positiv".Erst gestern gab Take-Two Interactive im Rahmen des jüngsten Geschäftsberichts bekannt, dass sie 4,5 Millionen Exemplare des Spiels in der ersten Verkaufswoche ausgeliefert hätten. Kein Spiel von 2K Games (Publishing-Label von Take-Two) sei im gleichen Zeitraum häufiger ausgeliefert worden ( wir berichteten ). Laut Steamspy besitzen die PC-Version ungefähr 338.000 Personen.Letztes aktuelles Video: Video-Test