Mafia 3: Kostenlose Erweiterung "Custom Rides and Racing" führt Rennen ein - 4Players.de

Das Open-World-Spiel im Gangstermilieu erhält mit "Custom Rides & Racing" eine kostenlose Erweiterung. Ab sofort kann man in Mafia 3 an 12 Autorennen teilnehmen. Hat man diese in New Bordeaux absolviert, winkt der Griffin Marauder als fahrbarer Untersatz. Damit wird die Garage der eigenen Wagen auf zehn Autos aufgestockt, die man anschließend durch über 50 Individualisierungspunkte in diversen Rubriken (Farbe, Auspuff, Spoiler, Turbolader, Reifen) dem eigenen Geschmack anpassen kann.Letztes aktuelles Video: Custom Rides and Racing-DLC