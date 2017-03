Mafia 3: Demo für PlayStation 4 und Xbox One verfügbar - 4Players.de

2K Games hat eine Demo-Version von Mafia 3 für PlayStation 4 ( PSN : 27 GB) und Xbox One ( Xbox Live : 25 GB) veröffentlicht. Die PC-Demo via Steam (24 GB) ist noch nicht verfügbar. In der Probe-Fassung kann der Einleitungsakt (mit dem Bankraub) angtestet werden. "Erlebe Lincolns Vorgeschichte mit der Mafia und den Auslöser für seinen Rachefeldzug gegen den italienischen Gangstermob", heißt es vom Publisher . Der Spielstand aus der Demo kann in die Vollversion (auf der gleichen Plattform) übernommen werden, sofern man sich für einen Kauf entscheidet. Außerdem stehen Patch 1.07.0 (ohne Change-Log) und der erste Downloadinhalt "Schneller, Baby!" zum Download bereit.