Passend zum 15. Jubiläum der Mafia-Reihe hat 2K Games das folgende, vier Minuten lange Video bereitgestellt, in dem auf die drei Mafia-Spiele zurückgeblickt wird. Außerdem ist fortan das "Mafia Triple Pack" bei Steam erhältlich (mit Rabatt: 26,10 Euro; normaler Preis: 79,97 Euro).MafiaDas Jahr 1930. Nach einem zufälligen Zusammenstoß mit der Mafia gerät der Taxifahrer Tommy Angelo widerwillig immer tiefer in die Welt des organisierten Verbrechens. Je weiter er in der Organisation aufsteigt, desto besser wird die Bezahlung, aber sein neues Leben als Mitglied der Mafia wird ihn vor völlig neue Probleme stellen.Mafia 2Zurückgekehrt aus dem zweiten Weltkrieg hat Vito Scaletta sich auf den Straßen von Empire Bay einen Namen gemacht als jemand, der Angelegenheiten vertraulich regeln kann. Zusammen mit seinem Freund Joe arbeitet er daran sich in den Rängen der Mafia zu beweisen und zielstrebig die Karriereleiter der Familie zu erklimmen und sich für Machenschaften mit größerem Gewinn, mehr Ansehen und schlimmeren Konsequenzen zu empfehlen… aber das Leben als Mafioso ist weit gefährlicher, als es scheint.Mafia 31968. New Bordeaux. Nach Jahren des Kampfes in Vietnam weiß Lincoln Clay: Familie ist nicht das, wo man hineingeboren wird, sondern das, wofür man stirbt. Als seine Ersatzfamilie, die schwarzen Gangster, von der italienischen Mafia ausgelöscht wird, gründet Lincoln eine neue Familie auf den Trümmern seiner alten und schlägt eine Schneise der Vergeltung durch die Reihen der verantwortlichen Mafiosi.Letztes aktuelles Video: Trilogie-Trailer