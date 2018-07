Mafia 3: Ursprünglich geplanter brutaler Einstieg wurde aus dem Spiel gestrichen - 4Players.de

Mafia-3 -Spieler haben eine der brutalsten Szenen des Spiels offenbar gar nicht zu Gesicht bekommen: Game-Director Haden Blackman von Hangar 13 plauderte in einem Interview mit Eurogamer.net über die Entwicklung des Action-Adventures im Gangster-Milieu. Ursprünglich sollte das Spiel offenbar eine Eröffnungssequenz bekommen, die derart brutal aufgemacht war, dass das Studio hinterher jegliche Spuren davon verwischte.



Ein Leak der Szene hätte aus dem Kontext gerissen offenbar schlechte PR bedeuten können, weil sie dann noch "schockierender" gewirkt hätte. Die Szene war als "Cold Opening" inszeniert, welche also noch vor dem Vorspann in die Handlung einleitete. Letztendlich habe man sich gegen die Sequenz entschieden, weil sie aufgesetzt gewirkt habe und den Erzählfluss gestört habe. Sie habe einfach zu überwältigend und polarisierend gewirkt. Blackman erläutert, dass sich die Szene um den Grund für das Verschwinden des Hauptcharakters Lincoln nach Vietnam drehte:



"es war ein wirklich brutaler Prolog, der im Wesentlichen zeigt, wie Lincoln und ein paar seiner Freunde vom Mob überfallen werden. Er ist extrem gewalttätig und Lincoln muss den Ausweg in der Gewalt suchen. Dieses "Cold Opening" hätte erklärt, warum er nach Vietnam verschwand. Er tötet schließlich einen Cop und flieht nach Vietnam. (...) Lincoln spricht nicht wirklich wieder darüber. Ich glaube, wir haben eine Szene hinzugefügt, in der er eine Unterhaltung mit diesem Priester, Father James, hat, und sie sprechen ein wenig darüber, aber wir haben nie wirklich darauf aufgebaut. (...) Es fühlte sich eher billig an, statt den Spieler wirklich zu packen, ihn in Lincolns lage zu versetzen. Man bekam eher Angst vor ihm, statt ihm helfen zu wollen, also haben wir es nach Rückmeldungen lieber geschnitten, was für mich persönlich extrem schmerzhaft war, weil es sich um etwas handelte, das ich persönlich vorangetrieben und verfochten habe, und letztendlich habe ich sogar die Motion-Capture-Aufnahme geleitet, weil es sich um ein derart brenzliges Thema handelte, an dem wir ein paar Monate gearbeitet hatten. Rückblickend war es trotzdem die richtige Entscheidung."

