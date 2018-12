Donut County: Das spielbare Loch macht sich auf den Weg zu Switch und Xbox One - 4Players.de

Ben Esposito veröffentlicht sein schräges "Loch-Spiel" Donut County in Zusammenarbeit mit Annapurna Interactive auch für Switch und Xbox One. Laut Gematsu wird die Umsetzung für die beiden Plattformen ab dem 18. Dezember zum Preis von 12,99 Dollar erhältlich sein.In dem recht speziellen Titel steuert man ein alles verschlingendes Loch, das mit zunehmender "Nahrung" wächst. Die Mechanik dient nicht nur dazu, um den Leuten ihren Tag zu versauen, sondern wird auch für das Lösen von Umgebungsrätseln eingesetzt, bei denen die verschlungenen Objekte teilweise wieder am richtigen Platz ausgespuckt werden müssen.Letztes aktuelles Video: Switch Launch Trailer