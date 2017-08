Technobabylon: Erscheint in zwei Wochen für iPad und iPhone - 4Players.de

Der futuristische Cyberpunk-Thriller Technobabylon erscheint laut Publisher Wadjet Eye Games am 16. August für iPad und iPhone. Das ursprünglich in kostenlosen Episoden erzählte und von James Dearden erschaffene Adventure ist seit 2015 bereits auf GOG und Steam erhältlich und feiert in zwei Wochen somit seine mobile Premiere.Wadjet Eye Games beschreibt das Spiel als MIschung aus Blade Runner und Police Quest. Es spielt in einer Welt, in der Menschen fast ausschließlich über ein Netzwerk miteinander interagieren und dabei von einer allgegenwärtigen KI überwacht werden.Letztes aktuelles Video: Offizieller Trailer