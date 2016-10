Friday the 13th: The Game: Einzelspieler-Kampagne und KI-Bots angekündigt, aber Veröffentlichung auf 2017 verschoben - 4Players.de

Bildquelle: Kickstarter

Der asymmetrische Mehrspieler-Horror Friday the 13th: The Game soll doch die von Fans immer wieder gewünschte Einzelspieler-Kampagne erhalten, wie Gun Media und Illfonic per Kickstarter-Update mitteilen . Zudem werde der Multiplayer, ebenfalls auf mehrfachen Wunsch, KI-Bots für Offline-Partien spendiert bekommen. Darüber hinaus werde es mit Tommy Jarvis einen weiteren Spiel-Charakter und mit der Packanack Lodge eine zusätzliche Mehrspieler-Karte geben. Dadurch werde sich Jason Voorhees' erster Videospielauftritt seit 1989 allerdings aufs nächste Jahr verschieben. Während der Multiplayer noch diesen Herbst in die Betaphase übergehen und im Frühjahr 2017 erscheinen soll, werden die Einzelspieler-Kampagne und die KI-Bots erst im Sommer 2017 startklar sein, so der neue Fahrplan:Letztes aktuelles Video: E3-Spielszenen 2016