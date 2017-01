Friday the 13th: The Game: Entwickler wollen erst einen Termin nennen, wenn die Konsolen-Zertifizierungen durch sind - 4Players.de

Auch wenn Gun Media und Illfonic bereits letzten Oktober einen konkreten Entwicklungsplan für Friday the 13th: The Game veröffentlicht hatten (wir berichteten ), wollen sie nach wie vor keinen genauen Veröffentlichungstermin für ihre Videospieladaption der Horrorfilmreihe Freitag der 13. nennen. Als Grund führt Creative Director Wes Keltner im hauseigenen Forum den vor allem für kleinere Studios undurchsichtigen und nur schwer abschätzbaren Zertifizierungsprozess der Konsolenfassungen durch Microsoft und Sony an.Da würde es nämlich nicht nur allerlei kuriose Bestimmungen wie die grundlegende Einbindung eigentlich gar nicht unterstützter Peripherie und Gimmicks wie Gitarren-Controller oder Sprachsteuerung, sondern auch abweichende Richtlinien für Veröffentlichungen in unterschiedlichen Regionen geben. Zudem ließe sich teils nur schwer abschätzen, wie lange es dauert, bestimmte Beanstandungen zu beheben. Daher wolle man erst einen konkreten Termin nennen, wenn die fertige Version von allen Seiten grünes Licht erhalten habe, um ca. 30 Tage später auch tatsächlich vom Stapel laufen zu können.Im letzten Kickstarter-Update wurde vor zehn Tagen noch immer "Anfang 2017" als voraussichtlicher Auslieferungstermin genannt Letztes aktuelles Video: E3-Spielszenen 2016