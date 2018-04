Friday the 13th: The Game: Engine-Update verschiebt sich, erste Spielszenen veröffentlicht - 4Players.de

Das Engine-Update von Friday the 13th: The Game wird doch nicht mehr wie ursprünglich geplant im April 2018 erscheinen (wir berichteten ), wie Illfonic und Gun Media im offiziellen Forum bekannt geben . Der Umstieg auf die aktuellste Version der Unreal Engine schreite zwar gut foran, man brauche aber einfach noch mehr Zeit, um letzte Probleme auszumerzen und die Zertifizierung auf den Konsolen zu erhalten.Wann genau die Aktualisierung startklar sein wird, könne man derzeit noch nicht sagen. Als kleinen Trost gewährt man aber schon mal einen ersten Blick auf die Unterschiede zwischen den beiden Versionen mit vergleichenden Spielszenen auf PlayStation 4, Xbox One und PC:Letztes aktuelles Video: First Look Engine Update