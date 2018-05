Friday the 13th: The Game: Single-Player-Challenge-Update steht in den Startlöchern - 4Players.de

Am 24. Mai 2018 wollen Gun Media und Illfonic das kostenlose Single Player Challenge Update für alle Spieler von Friday the 13th: The Game veröffentlichen. Die Gratis-Aktualisierung umfasst neben den namensgebenden Einzelspieler-Herausforderungen auch andere neue Spielinhalte und -funktionen, wie Counselor Victoria Sterling, Balance-Anpassungen für Jason Part 7, neue Skins für Roy, ein Kleidungs-Upgrade für Jason, eine Waffenauswahl für Jason, PC-Tastenbelegung, KI-Verbesserungen und mehr.