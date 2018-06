Friday the 13th: The Game: Arbeiten an weiteren Inhalten wegen Rechtstreit vorerst eingestellt - 4Players.de

Gun Media / Illfonic hat sämtliche Arbeiten an zukünftig geplanten Updates und neuen Inhalten für den asymmetrischen Multiplayer-Slasher Friday the 13th: The Game eingestellt. Das gibt das Team im Forum der offiziellen Webseite bekannt.Hintergrund ist ein laufender Rechtsstreit, dessen ungewisser Ausgang das Studio zu diesem Schritt veranlasst hat. In dem Statement heißt es: "Die Entwicklung von Spielen kann nicht für unbestimmte Zeit pausiert und dann wieder fortgesetzt werden; so funktioniert das nicht. Vor allem dann nicht, wenn man keinen Schimmer hat, wann dieses Datum in der Zukunft auftauchen wird. Wir können nicht weiterhin Inhalte bauen, die vielleicht nie das Tageslicht sehen werden. Das ist schlecht für das Geschäft."Weitere Inhalte abseits der Lizenz-Vorlage darf man ebenfalls nicht hinzufügen. Dazu hat man sich wahrscheinlich vertraglich verpflichtet. "Wir können keine weiteren Inhalte hinzufügen, was auch immer. Nicht mal einen neuen Baum oder Stein. Wir können uns lediglich auf dedizierte Server für Konsolen, Bugfixes und Wartung konzentrieren."Letztes aktuelles Video: Single Player Challenge Release Date Trailer