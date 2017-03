The Curious Expedition: Gratis-DLC "Arctic Expanse" veröffentlicht - 4Players.de

Maschinen-Mensch, die Berliner Indie-Entwickler von The Curious Expedition , haben ihrem fiktionalen Erkundungsabenteuer (zum Test ) eine kostenlose Aktualisierung spendiert, wie sie via Steam mitteilen. Das "Arctic Expanse"-Update führe nicht nur die Arktis als neuen Schauplatz ein, sondern nehme auch Ergänzungen und Verbesserungen an den bisherigen Bereichen vor. So will man die Spielbalance besser abgestimmt, zahlreiche Optimierungen am Interface vorgenommen sowie neue Soundeffekte implementiert haben. Darüber hinaus werden zusätzliche Charaktere, Ereignisse, Quests, Items, Gegner und Fähigkeiten versprochen. Ein ausführliches Changelog soll in den nächsten Tagen nachgereicht werden.Letztes aktuelles Video: Release-Trailer