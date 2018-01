Auch Anfang dieses Jahres gibt es im Rahmen des Spendenmarathons "Games Done Quick" wieder nahezu übermenschliche Leistungen zu sehen, mit denen Spenden für die Krebsvorsorge gesammelt werden. Seit gestern Abend rasen die fähigsten Spieler eine Woche lang durch Unmengen alter und neuer Titel ( zur Website ).Im Fokus stehen diesmal vor allem Klassiker und Neulinge des Jump-n-Run-Genres wie Crash Bandicoot, Super Mario Sunshine, Yooka-Laylee, Sonic Mania, BattleBlock Theater oder bockschwere Mega-Man- und Donkey-Kong-Teile. Auch Rennspiele wie Burnout Paradise sowie Rollenspiele wie Secret of Evermore oder Dishonored sind dabei. Veranstaltungsort ist diesmal das Holiday Inn Dulles Hotel in Virginia - nahe Washington, DC. Von dort aus wird bis zum Sonntag, 14. Januar, gestreamt. Die komplette Titel-Übersicht nebst an die deutsche Zeitzone angepasstem Zeitplan gibt es hier Diesmal können Zuschauer erneut für die Prevent Cancer Foundation spenden, die sich u.a. zum Ziel gesetzt hat, Früherkennung sowie Forschung zu fördern und technische Ausstattung zur Krebsbekämpfung in ärmere Gebiete zu bringen. Auch das Forum Resetera.com hat hier alle Infos übersichtlich zusammengefasst . Neben diversen Gewinnen für Spender gibt es auch "Bonus-Events", die beim Überschreiten bestimmter Summen freigeschaltet werden.