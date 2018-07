Games Done Quick: Mehr als 2 Mio. Dollar für Ärzte ohne Grenzen gespendet - 4Players.de

Bei dem zuletzt beendeten Spendenmarathon von Games Done Quick kamen 2.12 Mio. Dollar (1.82 Mio Euro) zusammen, wie DualShockers berichtet hat. Das ist eine Steigerung zum Vorjahr, in dem ebenfalls stattliche 1.7 Mio Dollar gespendet wurden. Das Geld geht an die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen , die sich die Versorgung von Menschen in Krisengebieten auf die Fahnen geschrieben hat.Bei Games Done Quick werden halbjährlich Spiele von freiwilligen Speedrunnern gespielt und online gestreamt. Zuschauer können während der pausenlosen Übertragung jederzeit Geld spenden, das anschließend den jeweiligen Hilfsorganisationen überwiesen wird. Das aktuelle Summer Games Done Quick fand vom 24. Juni bis 1. Juli statt.