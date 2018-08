Medieval Engineers: Update 0.6.4 bringt Veränderungen im Kampfsystem - 4Players.de

Keen Software House hat ein Update für Medieval Engineers veröffentlicht, das vor allem Änderungen am Kampfsystem einführt. Letzteres wurde nach Aussage der Entwickler "komplett überarbeitet" - diese und weitere Neuerungen führt ein ausführlicher Blog-Eintrag im Detail auf.Kämpfe sollen in Medieval Engineers nicht im Vordergrund stehen, dafür leicht erlernbar sein und immer den Spieler bevorzugen, der tatsächlich begabter ist als sein Gegner: Das seien die Richtlinien, an denen sich das Studio beim Entwickeln der Kämpfe orientiert und denen es sich mit Version 0.6.4 genähert hat.So schaltet man Gegner jetzt auf, damit man sich auf Angriff und Verteidigung konzentrieren kann. Gleichzeitig kann man sich aber weiterhin frei umsehen - um die Übersicht zu behalten, aber auch um in Position zu gehen, damit man Angriffe von einer bestimmten Seite aus ausführen und auch dort ankommende Hiebe abwehren kann.Das folgende Video stellt die Änderungen dar. Alle weiteren Informationen findet ihr im Forum der Entwickler Letztes aktuelles Video: Update 0.6.4: Veränderungen am Kampfsystem