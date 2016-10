Total War: Warhammer: Erweiterung "The King & The Warlord" angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Total War: Warhammer (PC) Screenshot - Total War: Warhammer (PC) Screenshot - Total War: Warhammer (PC) Screenshot - Total War: Warhammer (PC) Screenshot - Total War: Warhammer (PC) Screenshot - Total War: Warhammer (PC) Screenshot - Total War: Warhammer (PC) Screenshot - Total War: Warhammer (PC) Screenshot - Total War: Warhammer (PC)

Mit "The King & The Warlord" alias "Der König und der Waaaghboss" haben Creative Assembly und SEGA die nächste Erweiterung für Total War: Warhammer angekündigt. Das Add-on soll ab dem 20. Oktober 2016 als DLC via Steam erhaltlich sein und 7,49 Euro kosten - Vorbesteller erhalten zehn Prozent Rabatt.Zum Inhalt heißt es: "Der König und der Waaaghboss ist das zweite Kommandantenpaket für Total War: WARHAMMER. Es verstärkt die Streitkräfte der Grünhäute und der Zwerge und macht berühmte Rivalencharaktere, neue Kulteinheiten und Gefechtskarten der Welt von Warhammer Fantasy Battles in Großen Kampagnen und benutzerdefinierten/Mehrspielergefechten verfügbar." Neben den zwei neuen Kommandanten sollen auch neue Aufgabenketten, magische Gegenstände und Fähigkeitenbäume für diese sowie zwei zusätzliche Kommandantenarten, sechs neue Gefechtseinheiten und 22 legendäre Söldnerregimenter enthalten sein. Mehr dazu im offiziellen Wiki sowie der Video-Ankündigung:Letztes aktuelles Video: The King The Warlord DLC