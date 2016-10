Die Kreaturen, die in den Höhlen der "World’s Edge Mountains" leben, bestehen quasi nur aus einem riesigen Maul, welches sich durch feindliche Rüstungen hindurchbeißen kann. Die Squigs sind Teil der kommenden "The King & The Warlord"-Erweiterung, die für Total War: Warhammer am 20. Oktober via Steam erhaltlich sein wird:Letztes aktuelles Video: Introducing Squigs