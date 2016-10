Total War: Warhammer: Kommandantenpaket "Der König und der Waaaghboss", Kommandant Wurrzag und vierter Patch - 4Players.de

Für Total War: Warhammer sind das zweite Kommandantenpaket "Der König und der Waaaghboss" (The King and the Warlord; Preis: 7,49 Euro), der kostenlose legendäre Kommandant Wurrzag (da Prophet des Groß'n Grün) und das vierte Update veröffentlicht worden. Nach der Patch-Installation können computergesteuerte Gegner ebenfalls auf die Inhalte der erschienenen Download-Erweiterungen zurückgreifen, auch wenn man die Erweiterungen nicht besitzt. Darüber hinaus wollen die Entwickler diverse Verbesserungen in den Bereichen Kampagne, Schlacht, Technik und Computerintelligenz vorgenommen haben. Auch einige Balance-Anpassungen sind mit von der Partie ( Change-Log ). Der Kommandant Wurrzag muss separat bei Steam runtergeladen werden.Letztes aktuelles Video: Introducing Squigs