Total War: Warhammer: Bisher größte Erweiterung "Das Reich der Waldelfen" mit eigener Kampagne angekündigt - 4Players.de

Am 8. Dezember 2016 wird die bisher größte Erweiterung "Das Reich der Waldelfen" für Total War: Warhammer erscheinen (Preis: 17,49 Euro). Mit dem Add-on darf man "die Waldelfen" in der großen Kampagne spielen. Auch die eigene Waldelfenkampagne "Zeit der Offenbarung" kommt hinzu. Die Waldelfen sollen sich in der Kampagne gegenüber den übrigen spielbaren Rassen in Total War: Warhammer unterscheiden. Ihre Infrastruktur basiert hauptsächlich auf ihren Siedlungen in Athel Loren. Sie können sich allerdings weiter ausbreiten, indem sie Siedlungen einnehmen und dort kleine Außenposten, die Ausgucke der Asrai, errichten. Im Herzen der Kampagne befindet sich die Ewige Eiche, ein fünfstufiges legendäres Gebäude, worauf die neue Siegbedingung basiert. Mit jeder neuen Stufe, die der Waldelf-Spieler erreicht, werden neue, bessere Boni für die Kampagne freigeschaltet. Wird die Eiche auf Stufe 5 ausgebaut, löst dies die Schlacht der Großen Eiche aus, einen sich zuspitzenden Angriff auf das Herz Athel Lorens durch versammelte Horden der Tiermenschen und der Chaoskrieger. Sieg (oder auch Überleben!) markiert den Abschluss des Kampagnenziels der Waldelfen. Neben Gold benötigen die Waldelfen Bernstein, um bestimmte Eliteeinheiten zu rekrutieren, bestimmte Technologien freizuschalten und die Ewige Eiche auszubauen. Bernstein ist allerdings eine begrenzte Ressource und kann nur durch das Einnehmen von Siedlungen und den Bau von Ausgucken der Asrai gesammelt werden."In der Schlacht sind Waldelfen flink und tödlich. Viele ihrer Einheiten sind äußert mächtig, aber auch empfindlich. Die Waldelfen sind weniger robust als die meisten anderen Rassen und haben kleinere Einheiten, doch machen sie dies mit hervorragenden Nah- und Fernkampffähigkeiten wett. Sie verfügen über einige der besten Bogenschützen im Spiel, die gleichzeitig schießen und sich bewegen und mit verschiedener Spezialmunition verbessert werden können. Diese werden in der Schlacht häufig von ihren Waldnachbarn aus Athel Loren begleitet, wie zum Beispiel Dryaden, Adlern und Baummenschen. Ihre Magier verfügen über die Lehre des Lebens, der Bestien und der Schatten." Die beiden legendären Kommandanten Orion und Durthu sind ebenfalls dabei.