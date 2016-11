Total War: Warhammer: Das Reich der Waldelfen (Erweiterung): Spielszenen aus der "Großen Kampagne" - 4Players.de

The Creative Assembly und SEGA demonstrieren die "Große Kampagne" aus der anstehenden Erweiterung "Das Reich der Waldelfen" für Total War: Warhammer im folgenden Video. Die Waldelfen sollen sich von den übrigen spielbaren Rassen unterscheiden. Ihre Infrastruktur basiert hauptsächlich auf ihren Siedlungen in Athel Loren. Sie können sich weiter ausbreiten, indem sie Siedlungen einnehmen und dort kleine Außenposten, die Ausgucke der Asrai, errichten. Schlüsselelement ist dabei Bernstein (Amber), der durch das Einnehmen von Siedlungen und den Bau von Asrai-Ausgucken gesammelt wird. Bernstein ist erforderlich, um die Ewige Eiche, ein fünfstufiges legendäres Gebäude im Zentrum des Reiches, auszubauen. Wird die Eiche auf Stufe 5 ausgebaut, löst dies die Schlacht der Großen Eiche aus - ein sich zuspitzenden Angriff auf das Herz Athel Lorens durch versammelte Horden der Tiermenschen und der Chaoskrieger. Bernstein ist jedoch kostbar und wird ebenfalls dazu benötigt, bestimmte Eliteeinheiten zu rekrutieren und Technologien freizuschalten. Total War: Warhammer - Realm of The Wood Elves erscheint am 8. Dezember 2016 (Preis: 17,49 Euro).Letztes aktuelles Video: Realm of the Wood Elves - Campaign Lets Play