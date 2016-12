Total War: Warhammer: Video: Achtminütige Schlacht der Waldelfen - 4Players.de

In den folgenden acht Minuten wird anhand eines Kampfes die Fraktion der Wood Elves (Waldelfen) näher vorgestellt. Neben Bogenschützen, Speer- und Schertkämpfern ziehen auch Baumwesen, Drachen-, Hirsch- und Falkenreiter in die Schlacht. In dem Gemetzel wird deutlich, welche taktischen Vorzüge die Waldelfen genießen. Total War: Warhammer - Realm of The Wood Elves erscheint am 8. Dezember 2016 (Preis: 17,49 Euro).Letztes aktuelles Video: Realm of the Wood Elves - Battle