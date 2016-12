Total War: Warhammer: Das Reich der Waldelfen (DLC) öffnet seine Pforten - 4Players.de

Für Total War: Warhammer ist die große Erweiterung "Das Reich der Waldelfen" (Realm of The Wood Elves) zum Preis von 17,49 Euro erschienen . Die Erweiterung umfasst die Waldelfen als neues Volk für die "Große Kampagne" und die eigene Waldelfenkampagne "Zeit der Offenbarung". Die Waldelfen-Infrastruktur basiert hauptsächlich auf ihren Siedlungen in Athel Loren. Sie können sich allerdings weiter ausbreiten, indem sie Siedlungen einnehmen und dort kleine Außenposten, die Ausgucke der Asrai, errichten. Im Herzen der Kampagne befindet sich die Ewige Eiche, ein fünfstufiges legendäres Gebäude, worauf die neue Siegbedingung basiert. "In der Schlacht sind Waldelfen flink und tödlich. Viele ihrer Einheiten sind äußert mächtig, aber auch empfindlich. Die Waldelfen sind weniger robust als die meisten anderen Rassen und haben kleinere Einheiten, doch machen sie dies mit hervorragenden Nah- und Fernkampffähigkeiten wett. Sie verfügen über einige der besten Bogenschützen im Spiel, die gleichzeitig schießen und sich bewegen und mit verschiedener Spezialmunition verbessert werden können. Diese werden in der Schlacht häufig von ihren Waldnachbarn aus Athel Loren begleitet, wie zum Beispiel Dryaden, Adlern und Baummenschen. Ihre Magier verfügen über die Lehre des Lebens, der Bestien und der Schatten." Das Video demonstriert den Spielstil der Waldelfen im Verlauf der Kampagne und der Schlachten.Letztes aktuelles Video: Realm of The Wood Elves LaunchZusätzlich zur Erweiterung wurden neue Gratis-Inhalte veröffentlicht, darunter die beiden Helden "Grauer Magier" und "Jade Magier" - sowie die entsprechenden Lehren, die Lehre der Schatten und die Lehren des Lebens. Darüber hinaus erhalten Besitzer der Erweiterung "Der Ruf der Tiermenschen" Zugriff auf den Legendären Anführer, Morghur Schädelmeister und eine neue Flugeinheit, die Harpien.