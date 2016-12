Total War: Warhammer: Weitere Inhalte in Planung; Produktion des Nachfolgers angelaufen; historischer Total-War-Titel weiterhin in Entwicklung - 4Players.de

Der Nachfolger von Total War: Warhammer befindet sich mittlerweile in der vollen Produktionsphase, verrieten die Entwickler in einem Forum-Beitrag . Der ursprüngliche Plan sah bekanntlich eine Trilogie vor. Sie bei Creative Assembly hätten jedenfalls große (inhaltliche) Pläne für den zweiten Teil und das erste Material (Artworks, Animationen, Renderings) würde ziemlich beeindruckend aussehen, heißt es. Weitere Details wurden nicht verraten. Aber auch Total War: Warhammer soll weiter mit Inhalten (kostenlos und kostenpflichtig) versorgt werden. Nach "Realm of the Wood Elves" wird eine weitere (große) Erweiterung folgen. Das kostenlose Update mit der (ritterlichen) Fraktion Bretonia ist für Februar 2017 vorgesehen.Ansonsten wird bei Creative Assembly weiter an Total War Battles: Kingdom Total War: Arena (zusammen mit Wargaming) und einem bisher nicht angekündigten "historischen Total-War-Titel" gearbeitet. Das bisher unbekannte Spiel befindet sich derzeit in der Pre-Production-Phase und soll im nächsten Jahr in normale Produktion übergehen. Einen "historischen Berater" hätten sie bereits verpflichtet. Bis zu einer offiziellen Ankündigung soll aber noch viel Zeit verstreichen.Letztes aktuelles Video: Realm of The Wood Elves Launch Trailer