Total War: Warhammer: Trailer stimmt auf die Fraktion "Bretonnia" ein - 4Players.de

Mit dem folgenden "In-Engine-Cinematic-Trailer" wollen SEGA und The Creative Assembly auf die anstehende Veröffentlichung der (kostenlosen) Fraktion "Bretonnia" einstimmen. Der Downloadinhalt wird am 28. Februar 2017 für Total War: Warhammer erhältlich sein. "Ein Kontrast aus demütigen, bäuerlichen Massen und stolzen, ritterlichen Orden - das feudale Königreich Bretonnia bietet eine Heerschar kraftvoller Einheiten, die von den drei spielbaren Legendären Kommandanten König Louen Leoncoeur, Herzog Alberic de Bordeleaux oder Feenzauberin Morgiana Le Fay in die Schlacht geführt werden", heißt es von den Entwicklern.Letztes aktuelles Video: Bretonnia - In-Engine Cinematic Trailer