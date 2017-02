Total War: Warhammer: Bretonnia ist die letzte Erweiterung; Nachfolger und weiteres Total-War-Spiel in Entwicklung - 4Players.de

Mit der heutigen Veröffentlichung der kostenlosen Bretonnia-Erweiterung ( Details ) für Total War: Warhammer beenden Creative Assembly und SEGA die inhaltliche Weiterentwicklung des Spiels und arbeiten fortan mit Hochdruck an dem zweiten Teil der Warhammer-Trilogie. Rob Bartholomew, Brand Director bei Creative Assembly, sagt dazu: "Wir runden den ersten Teil von Total War: Warhammer mit einem Knall ab, keinem kleinen, und das als Dankeschön an unsere Spieler. Wir wollen die bestmögliche Fantasy-Trilogie erschaffen. Und mit Bretonnia läuten wir das Ende unserer Zeit in der Alten Welt ein. Die Produktion eines Nachfolgers läuft bereits seit einiger Zeit und ist zum jetzigen Zeitpunkt der Hauptfokus des Studios. Es wird Zeit neue Regionen zu bereisen und neue Rassen zu entdecken." "Unterdessen arbeitet unser History-Team an einem weiteren AAA-Titel in einer Ära, die von uns bis jetzt noch nicht besucht worden ist. Mehr als 1,2 Millionen Menschen spielen jeden Monat Total War, mit einer Mehrheit, die unsere vorherigen Titel spielen. Das haben wir nicht vergessen".Darüber hinaus ist ab heute die Total War: Warhammer - Alte Welt Edition im Einhelhandel erhältlich. Sie beinhaltet das Hauptspiel, alle bisher erschienenen kostenlosen DLCs und Patches inkl. Bretonnia sowie die gedruckte Novelle "Der Prinz von Altdorf" von Total-War-Autor Andy Hall auf Deutsch.