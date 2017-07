Total War: Warhammer: Video zeigt Norsca-Kampagne (DLC) mit Throgg - 4Players.de

Verbundenheit zu den Göttern: Wenn sie eine Siedlung erobern, besitzen norscanische Fraktionen eine einzigartige Möglichkeit, die sie nach dem Kampf einsetzen können. Neben dem Besetzen und dem Plündern können sie eine Siedlung auch niederreißen und einen Monolithen zu Ehren eines der vier Dunklen Götter errichten, die sie als den Adler, die Krähe, die Schlange, und den Hund darstellen. Je mehr Monolithen errichten wurden, desto größere Gunst erweisen die Götter. Belohnungen zeigen sich in der Form zunehmend stärkerer Kampagnen- und Kampfboni und, in bestimmten Fällen, einzigartiger Einheiten und Charaktere.

Siegbedingungen: Wer einem der Götter die vollständige Treue schwört und dessen letzte und größte Belohnung erringt, dem öffnet sich der Weg zum Kampagnensieg. Die Götter sind eifersüchtig, und die drei von dir Verschmähten werden keine Gnade zeigen. Stattdessen senden sie ihre mächtigsten Helden aus, um deine Vorherrschaft anzufechten, wodurch eine Serie von Quests aktiviert wird, die in einer epischen Endgame-Erfahrung ihren Höhepunkt erreichen.

Monsterjagd: Schaltet man die Monsterjäger-Fähigkeit im Fähigkeitsbaum frei, erhalten norscanische Fraktionen Zugang zum Monstrous Arcanum. Im Monstrous Arcanum findet sich eine Sammlung der mächtigsten Bestien und Kreaturen, die auf der Welt wandeln. Spieler dürfen sich auf die Jagd begeben, wobei sie einige Questreihen erfüllen müssen, die in Kämpfen gegen diese legendären Kreaturen gipfeln. Ist ein Monster einmal besiegt, verleiht es Spielern legendäre Trophäen, mit denen sie ihre Charaktere ausrüsten können. In bestimmten Fällen werden die Monster gar gefügig gemacht und können für den Einsatz im Kampf rekrutiert werden.

Kälteschaden: Zahlreiche eisige Einheiten stehen zur Auswahl, zum Beispiel die norscanischen Eiswölfe und die norscanischen Eistrolle, die die passive Fähigkeit Kälteschaden besitzen. Dieser neue Effekt verlangsamt Einheiten im Nahkampf deutlich, sodass es wesentlich einfacher wird, Einheiten einzuholen, die sich verteilen oder versuchen, dich auszumanövrieren. In ähnlicher Weise besitzt der mächtige Frostwyrm eine Kälteaura, die konstant in der Nähe befindliche feindliche Einheiten verlangsamt.

Beherrsche: Vereinige die norscanischen Stämme, indem du ihre Fraktionsführer im Kampf besiegst. Eine derartige Machtdemonstration wird sie für deine Herrschaft wesentlich fügsamer machen!

Außenposten: Außenposten der Barbaren lassen sich in eroberten Küstensiedlungen außerhalb Norscas errichten. Diese Außenposten bieten grundlegende Rekrutierungsoptionen und können als hilfreiche Verstärkungsposten für eure plündernden Armeen dienen. Das Sichern großer Fraktionshauptstädte außerhalb von Norsca - zum Beispiel Altdorf, Schloss Drakenhof und weitere - ermöglicht die Errichtung vollständig entwickelter norscanischer Siedlungen. Der Besitz dieser Städte ermöglicht außerdem, die Geheimnisse ihrer ursprünglichen Besitzer zu rauben, wodurch einzigartige neue Technologien und Forschung zugänglich gemacht werden.

Am 10. August 2017 wird die Download-Erweiterung Norsca für Total War: Warhammer erscheinen. Das DLC-Paket wird 9,99 Euro kosten. Vorbesteller von Total War: Warhammer 2 erhalten die Erweiterung für den ersten Teil kostenlos. Einen Einblick in die Norsca-Kampagne mit dem legendären Kommandanten Throgg bekommt ihr im folgenden Spielszenen-Video (siehe unten)."Die Kampagne der Norscaner ist eine Kampagne unermüdlicher Ausbeutung und Zerstörung. Die Haupteinnahmequellen sind das Plündern und Brandschatzen. Von daher bietet sich ein flexibler, kämpferischer Spielstil an - deine Armeen werden sich ständig in Bewegung und oft im Streit mit anderen Fraktionen befinden. Das Niederreißen von Siedlungen erlaubt dir die Errichtung von Monolithen zu Ehren der Dunklen Götter von Norsca ... und die Götter wissen ihre gläubigen Anhänger immer zu belohnen! Die norscanischen Armeen beweisen sich im Kampf als flink und brutal, gestützt von zunehmend wilden und immer schwerer ausgerüsteten Barbar-Infanterieeinheiten. Mit den richtigen Gebäuden kann man eine große Auswahl monströser Einheiten rekrutieren, wie zum Beispiel Trolle, Fimirkrieger, norscanische Eiswölfe, und Hautwölfe. An der Spitze dieser Liste stehen der Frostwyrm und das kolossale Kriegsmammut."Norsca-Mechaniken: