Total War: Warhammer: 30 Elite-Einheiten zum 30. Jahrestag von Creative Assembly - 4Players.de

Creative Assembly wird zum 30. Jahrestag des Unternehmens ein Update für Total War: Warhammer veröffentlichen. Mit dem Jubiläums-Update, das eine (kostenlose) Registrierung bei Total War Access voraussetzt (zur Anmeldung ), kommen 30 Elite-Einheiten (Regiments of Renown) für die Rassen der Tiermenschen, Bretonen, Chaos-Krieger, Norsca und Waldelfen ins Spiel. Die neuen Einheiten sollen ab dem 10. August 2017 verfügbar sein - zusammen mit dem Norsca-DLC.Aktuell (Stand August 2017) beschäftigt Creative Assembly mehr als 500 Mitarbeiter in den Studios in Horsham (Großbritannien) und Sofia (Bulgarien). Es befinden sich acht "Großprojekte" in Entwicklung, von denen vier noch nicht angekündigt wurden.Letztes aktuelles Video: 30 Regiments of Renown - CA 30th Anniversary