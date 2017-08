Total War: Warhammer: Norsca Rassen-Paket und 30 Elite-Einheiten (Regiments of Renown) veröffentlicht - 4Players.de

Das Norsca Rassen-Paket für Total War: Warhammer ist als Download bei Steam für 9,99 Euro erhältlich. Diejenigen, die Total War: Warhammer 2 vor der Veröffentlichung am 28. September 2017 bei teilnehmenden Händlern vorbestellt haben, erhalten das Norsca-Paket kostenlos. "Die Norsca sind in der Alten Welt einzigartig und für ihre Verbundenheit zu den furchteinflößenden Hautwölfen, Kriegsmammuthen oder den unglaublichen Fimir bekannt, allesamt grauenhafte Bestien und Monster der eisigen nördlichen Sümpfe. Im Laufe der Kampagne haben die Spieler Zugriff auf zwei neue Legendäre Anführer - Wulfrick, den Wanderer und Throgg, den Troll König - mit deren Hilfe sie andere Norsca-Stämme unterstützen, sich auf die verrückte Monsterjagd begeben oder einfach nur den Süden unterjochen."Zudem hat Creative Assembly zum 30. Jahrestag des Unternehmens ein Update für Total War: Warhammer bereitgestellt. Mit dem Jubiläums-Update, das eine (kostenlose) Registrierung bei Total War Access voraussetzt (zur Anmeldung ), kommen 30 Elite-Einheiten (Regiments of Renown) für die Rassen der Tiermenschen, Bretonen, Chaos-Krieger, Norsca und Waldelfen ins Spiel - jede mit individuellen Kräften und Fähigkeiten.Letztes aktuelles Video: Norsca - Launch Trailer