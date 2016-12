The Escapists: Update "Jingle Cells" - 4Players.de

Mit "Jingle Cells" wird am 8. Dezember 2016 ein weiteres (kostenloses) Inhaltsupdate für The Escapists erschienen (PC, Mac und Linux, PlayStation 4, Xbox One). Es umfasst eine weihnachtliche Karte und 20 neue Gegenstände: "Nach dem letztjährigen Weihnachts-Update Santa's Sweatshop verloren die wagemutig entflohenen Elfen während des Flugs die Kontrolle über den Schlitten und mussten notlanden – genau auf dem Gelände des Jingle Cells Gefängnis! Erneut zu einer Haftstrafe verdonnert, müssen Spieler dem brandneuen winterlichen Gefängnis entfliehen, um rechtzeitig zu den Weihnachtsfeiertagen nach Hause zu kommen. Spieler müssen dabei einzigartige Gegenstände beschaffen und Zubehörteile herstellen, die nötig sind um den Schlitten für den Ausbruch zu reparieren!"Team17 und Mouldy Toof hatten im Oktober den Nachfolger angekündigt ( wir berichteten ). The Escapists 2 wird 2017 für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen.