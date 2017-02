The Escapists: Im März fliehen die Insassen auf Android und iOS - 4Players.de

Publisher Team17 hat soeben angekündigt, dass The Escapists am 2. März, also diesen Donnerstag, auf Android und iOS erscheint. Auf den mobilen Plattformen plant man die Flucht aus sechs Gefängnissen damit auch unterwegs. 2015 wurde das Spiel bereits für Windows, Mac und Linux sowie PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht und erhielt in unserem Test eine gute Wertung. Die Ausbrüche sorgten für "gute und oftmals überraschend spannende Unterhaltung", befand Mathias damals.Letztes aktuelles Video: Duct-Tapes-Are-Forever-DLC