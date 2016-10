Thumper: Hardcore-Rhythmusspiel auf PS4, PSVR und PC gestartet - 4Players.de

Das Hardcore-Rhythmusspiel Thumper ist am 10. Oktober 2016 auf PlayStation 4, PlayStation VR und Windows PC gestartet, wie Entwickler Drool auf seinem Entwickler-Blog mitteilt . Während Konsolenbesitzer den Titel bereits von Anfang an auch in Virtual-Reality erleben können, soll eine VR-Unterstützung für HTC Vive und Oculus Rift irgendwann vor Jahresende als kostenloses Steam-Update nachgereicht werden. Auf dem PlayStation Blog merkt Studio-Mitbegründer Marc Flury zudem an, dass ihr Spiel schon jetzt für PlayStation 4 Pro optimiert worden sei und auf Sonys neuer Konsole echte 4K-Auflösung ohne Hochskalierung bieten werde - und das bei 90 Bildern pro Sekunde.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer